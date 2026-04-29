Яви и Черотич в зрелищен дуел в Сямън

Олимпийската шампионка Уинфред Яви и световната шампионка Фейт Черотич ще се изправят една срещу друга в интригуващ сблъсък на 3000 метра стийпълчейз по време на турнира от Диамантената лига в Сямън. Двете ще подновят едно от най-вълнуващите съперничества в леката атлетика, когато се срещнат на Диамантената лига в Сямън на 23 май.

Това ще бъде дванадесетата среща между двете атлетки в рамките на четири сезона в най-престижната еднодневна верига в атлетиката. Надпреварата ще включва две олимпийски шампионки, две световни шампионки и всички три медалистки от Париж 2024.

Представителката на Бахрейн Яви и кенийката Черотич доминират в дисциплината през последните години, като заедно са спечелили три титли от Диамантената лига и 12 победи в стартове от веригата през последните три сезона.

Черотич е действащата световна шампионка и носителка на диамантения трофей, след като триумфира във финалите през 2024 и 2025 г. Яви е настоящата олимпийска шампионка и втората най-бърза жена в историята на 3000 метра с препятствия, нареждайки се единствено зад световната рекордьорка Беатрис Чепкоеч.

Срещата в Сямън ще бъде техният 12-ти сблъсък на сцената на Диамантената лига, като дългогодишното им съперничество е произвело някои класически състезания през последните години.

Черотич изненада Яви на финала на Диамантената лига в Брюксел през 2024 г., преди да я победи отново в две драматични надпревари в Доха и Осло през миналия сезон. Яви от своя страна излезе победител в Юджийн миналата година, надделявайки над Черотич за първи път след победата си в Рим през 2024 г., когато за малко не подобри световния рекорд.

Двете атлетки ще се изправят срещу конкуренция от световна класа в Сямън, която включва също олимпийската шампионка от 2021 г. Перут Чемутай и световната шампионка от 2022 г. Нора Джеруто.

