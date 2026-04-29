Яви и Черотич в зрелищен дуел в Сямън

  29 апр 2026 | 14:36
Олимпийската шампионка Уинфред Яви и световната шампионка Фейт Черотич ще се изправят една срещу друга в интригуващ сблъсък на 3000 метра стийпълчейз по време на турнира от Диамантената лига в Сямън. Двете ще подновят едно от най-вълнуващите съперничества в леката атлетика, когато се срещнат на Диамантената лига в Сямън на 23 май.

Това ще бъде дванадесетата среща между двете атлетки в рамките на четири сезона в най-престижната еднодневна верига в атлетиката. Надпреварата ще включва две олимпийски шампионки, две световни шампионки и всички три медалистки от Париж 2024.

Представителката на Бахрейн Яви и кенийката Черотич доминират в дисциплината през последните години, като заедно са спечелили три титли от Диамантената лига и 12 победи в стартове от веригата през последните три сезона.

Черотич е действащата световна шампионка и носителка на диамантения трофей, след като триумфира във финалите през 2024 и 2025 г. Яви е настоящата олимпийска шампионка и втората най-бърза жена в историята на 3000 метра с препятствия, нареждайки се единствено зад световната рекордьорка Беатрис Чепкоеч.

Срещата в Сямън ще бъде техният 12-ти сблъсък на сцената на Диамантената лига, като дългогодишното им съперничество е произвело някои класически състезания през последните години.

Черотич изненада Яви на финала на Диамантената лига в Брюксел през 2024 г., преди да я победи отново в две драматични надпревари в Доха и Осло през миналия сезон. Яви от своя страна излезе победител в Юджийн миналата година, надделявайки над Черотич за първи път след победата си в Рим през 2024 г., когато за малко не подобри световния рекорд.

Двете атлетки ще се изправят срещу конкуренция от световна класа в Сямън, която включва също олимпийската шампионка от 2021 г. Перут Чемутай и световната шампионка от 2022 г. Нора Джеруто.

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Макколган разкри какви са последствията за нея след Лондонския маратон

Макколган разкри какви са последствията за нея след Лондонския маратон

  • 29 апр 2026 | 14:20
  • 523
  • 0
Кейт О'Конър: Изобщо не чувствам, че съм достигнала лимита си

Кейт О'Конър: Изобщо не чувствам, че съм достигнала лимита си

  • 29 апр 2026 | 11:52
  • 361
  • 0
Хол, Бенджамин и Кебинашипи в зрелищен сблъсък в Юджийн

Хол, Бенджамин и Кебинашипи в зрелищен сблъсък в Юджийн

  • 29 апр 2026 | 10:58
  • 551
  • 1
Кийли Ходжкинсън обмисля временна почивка от атлетиката

Кийли Ходжкинсън обмисля временна почивка от атлетиката

  • 29 апр 2026 | 10:35
  • 1227
  • 0
Георги Павлов и Васил Терзиев с важна среща в Столична община

Георги Павлов и Васил Терзиев с важна среща в Столична община

  • 29 апр 2026 | 10:21
  • 613
  • 1
Любопитни факти за Арманд Дуплантис

Любопитни факти за Арманд Дуплантис

  • 29 апр 2026 | 10:13
  • 4570
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 20112
  • 57
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 20316
  • 257
Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

  • 29 апр 2026 | 15:26
  • 377
  • 0
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 3048
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 8372
  • 35
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 13407
  • 21