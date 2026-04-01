  Националният фен клуб на Никола Цолов стартира кампания за набиране на членове

Националният фен клуб на Никола Цолов стартира кампания за набиране на членове

  • 1 апр 2026 | 13:19
Националният фен клуб на Никола Цолов стартира кампания за набиране на членове

  • 1 апр 2026 | 13:19

Официално стартира кампанията за набиране на членове на Националния фен клуб на Никола Цолов - инициативата, която обединява българските фенове зад най-обещаващия талант на страната в автомобилния спорт.

Фен клубът има за цел да създаде активна общност от привърженици, които да подкрепят развитието на Никола Цолов и да участват в различни събития, инициативи и активности, свързани с неговата кариера.

Всеки желаещ може да стане член чрез регистрация в официалния сайт на клуба:

https://www.nikolatsolovfanclub.com/

Годишният членски внос е 25 евро и включва издаване на официална членска карта, фен артикули и достъп до специални събития, организирани от клуба.

Кампанията по набиране на членове ще продължи до 30 април, като след нейния край всички успешно регистрирани и заплатили ще получат своята членска карта и фен артикули чрез куриер.

Националният фен клуб на Никола Цолов бе официално регистриран по-рано тази година, като основната му мисия е да обедини българската фенска общност и да създаде дългосрочна подкрепа за младия пилот по пътя му към върха на световния моторен спорт.

Още от Моторни спортове

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 885
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2093
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4041
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6071
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4016
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3019
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51347
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203983
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28979
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34391
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10707
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45940
  • 42