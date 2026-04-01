Националният фен клуб на Никола Цолов стартира кампания за набиране на членове

Официално стартира кампанията за набиране на членове на Националния фен клуб на Никола Цолов - инициативата, която обединява българските фенове зад най-обещаващия талант на страната в автомобилния спорт.

Фен клубът има за цел да създаде активна общност от привърженици, които да подкрепят развитието на Никола Цолов и да участват в различни събития, инициативи и активности, свързани с неговата кариера.

Всеки желаещ може да стане член чрез регистрация в официалния сайт на клуба:

https://www.nikolatsolovfanclub.com/

Годишният членски внос е 25 евро и включва издаване на официална членска карта, фен артикули и достъп до специални събития, организирани от клуба.

Кампанията по набиране на членове ще продължи до 30 април, като след нейния край всички успешно регистрирани и заплатили ще получат своята членска карта и фен артикули чрез куриер.

Националният фен клуб на Никола Цолов бе официално регистриран по-рано тази година, като основната му мисия е да обедини българската фенска общност и да създаде дългосрочна подкрепа за младия пилот по пътя му към върха на световния моторен спорт.