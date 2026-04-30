Ботев (Пд) ще продава виртуални билети за всеки мач на отбора

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на виртуални билети за мачовете на представителния отбор. Всеки фен, който закупи виртуален билет за всяка среща от следващия двубой до края на сезон 2026/27, ще получи карта за сезон 2027/28.

Филипов е емоционална публикация: Поех отговорност, днес Ботев е различен!

Ето какво пишат от клуба:

"Ботев Пловдив винаги е бил повече от футболен клуб. Ботев е общност. Ботев е кауза. Ботев е семейство. Знаем, че хиляди наши привърженици живеят далеч от нашия дом – стадион „Христо Ботев“. Знаем, че не всеки може да бъде на трибуните във всеки мач. Но също така знаем, че сърцето на Ботев бие навсякъде, където има „жълто-черни“ хора.

Ботев се завръща към класиката

Затова, считано от следващия мач, ПФК Ботев Пловдив стартира инициатива за виртуални билети за всяка среща на отбора. Виртуалните билети са в три ценови категории - 5, 10 и 20 евро и могат да бъдат закупени онлайн на kolezha.bg и в клубния магазин. Това не е просто билет. Това е знак на принадлежност. Това е начин да кажеш: „Аз съм Ботев“.

Всеки фен, който пожелае, ще има възможност да даде своя принос за развитието на клуба – независимо къде се намира. Всички приходи от виртуалните билети ще бъдат инвестирани изцяло в Детско-юношеската школа на Ботев Пловдив. Защото истинската сила на един клуб е в децата, които носят емблемата му със сърце.

Валидираха пощенска марка, посветена на Динко Дерменджиев

В знак на уважение към най-верните, всеки привърженик, който закупи виртуален билет за всяка среща от следващия мач до края на сезон 2026/2027, ще получи сезонна карта за сезон 2027/2028 година. Това е нашият начин да кажем „Благодаря“ на тези, които стоят зад Ботев във всеки един момент.

След всеки мач клубът ще информира своите привърженици за събраните средства, защото доверието се гради с прозрачност. Днес повече от всякога Ботев има нужда от своите хора. Днес повече от всякога бъдещето е в нашите ръце. Сега всеки Ботевист, който вярва в развитието на своя любим клуб, има възможност да бъде част от тази мисия. Защото Ботев не е просто отбор. Ботев е съдба".