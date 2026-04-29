Валидираха пощенска марка, посветена на Динко Дерменджиев

Един от най-великите футболисти на Пловдив бе увековечен. В днешния ден се състоя валидирането на пощенска марка, посветена на големия Динко Дерменджиев - Чико. Точно в 12:00 часа клубният фен магазин на стадион "Христо Ботев" се изпълни с легенди на Ботев, фенове и представители на "Български пощи".

Емоционална реч изнесе съпругата на великия футболист. Г-жа Дерменджиева сподели удовлетворението си от жеста на уважение към Динко Дерменджиев и разказа за любовта на пловдивската публика към Чико.

Илиян Филипов обяви пред множеството гости, че за хората в клуба е задължение да пазят паметта на легендарните футболисти, както и на тези, които все още са сред нас. Петър Петров от Сдружение ПФК Ботев определи създаването на пощенска марка с лика на великия футболист като действие, което го утвърждава като легенда на град Пловдив.

Откриват паметника на легендарния Динко Дерменджиев на 1 май

Пощенската марка може да бъде закупена от Централната поща и е с номинална стойност 50 евроцента.