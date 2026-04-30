Стоичков открехна завесата преди конгреса на ФИФА

Единственият български носител на “Златната топка” Христо Стоичков сподели на страницата си във Facebook снимки от последните приготовления за конгреса на ФИФА.
"Емоциите около конгреса на ФИФА започнаха! С много стари приятели! Този невероятен град ще събере футбола за няколко дни! Усещането е феноменално!", написа легендарният номер осем в социалната мрежа.
Стоичков към момента е специален посланик на световната футболна централа, а преди броени дни по този повод бе на посещение в Карибския регион в Санто Доминго, столицата на Доминиканската република.
Иначе конгресът на ФИФА, който е под номер 76, предстои в днешния 30-и април (четвъртък) и ще се проведе във Ванкувър, Канада - една от трите страни домакини (заедно със САЩ и Мексико) на предстоящия Мондиал 2026.