Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Стоичков открехна завесата преди конгреса на ФИФА

  • 30 апр 2026 | 01:50
  • 184
  • 0
Единственият български носител на “Златната топка” Христо Стоичков сподели на страницата си във Facebook снимки от последните приготовления за конгреса на ФИФА.

"Емоциите около конгреса на ФИФА започнаха! С много стари приятели! Този невероятен град ще събере футбола за няколко дни! Усещането е феноменално!", написа легендарният номер осем в социалната мрежа.

Стоичков към момента е специален посланик на световната футболна централа, а преди броени дни по този повод бе на посещение в Карибския регион в Санто Доминго, столицата на Доминиканската република.

Иначе конгресът на ФИФА, който е под номер 76, предстои в днешния 30-и април (четвъртък) и ще се проведе във Ванкувър, Канада - една от трите страни домакини (заедно със САЩ и Мексико) на предстоящия Мондиал 2026.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Огромен купон в съблекалнята на ЦСКА след класирането на финала

Огромен купон в съблекалнята на ЦСКА след класирането на финала

  • 30 апр 2026 | 02:04
  • 124
  • 0
Карлос Насар: Момчетата си заслужават успеха

Карлос Насар: Момчетата си заслужават успеха

  • 29 апр 2026 | 22:22
  • 711
  • 3
Теодор Иванов: Показахме голям характер

Теодор Иванов: Показахме голям характер

  • 29 апр 2026 | 22:03
  • 989
  • 4
Бойко Величков: Заслужено сме на финал!

Бойко Величков: Заслужено сме на финал!

  • 29 апр 2026 | 22:02
  • 1318
  • 3
Брахими с послание към феновете на ЦСКА

Брахими с послание към феновете на ЦСКА

  • 29 апр 2026 | 21:52
  • 1784
  • 1
Сълзи в очите на Янев след класирането на финал (видео)

Сълзи в очите на Янев след класирането на финал (видео)

  • 29 апр 2026 | 21:44
  • 3818
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 137670
  • 693
Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

  • 29 апр 2026 | 21:23
  • 17346
  • 74
Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 43272
  • 15
Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

  • 29 апр 2026 | 23:58
  • 18895
  • 371
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 69388
  • 146
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 12981
  • 5