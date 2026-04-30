Кой ще вземе аванс във финалната четворка на ЛК?

В днешния 30-и април (четвъртък) ще се изиграят първите мачове от 1/2-финалите в третия от йерархията на УЕФА турнир Лига на конференциите. И двата мача стартират от 22:00 часа българско време.

Една от срещите е между две от изненадите в надпреварата, за които малцина очакваха да стигнат до този етап - Райо Валекано от Испания и френският Страсбург.

Украинският Шахтьор (Донецк), който напук на европейското си изгнание покрай руската военна агресия в родината си, приема носителя на английската ФА Къп Кристъл Палас и ще опита да си проправи път към първи европейски финал от 2009 г. насам.

И двата реванша предстоят точно след седмица на 7-и май (четвъртък).