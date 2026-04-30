Рекордно бърз гол доближи Кристъл Палас до мечтания финал

Кристъл Палас е много близо до финала в Лигата на конференциите. Английският тим, който е фаворит за спечелването на трофея, победи с 3:1 Шахтьор (Донецк) в първия полуфинал помежду им, игран на неутрален терен в Краков.

Исмаила Сар откри в полза на "орлите" още в 21-вата секунда с най-бързия гол в цялата история на турнира. Малко след почивката Олег Очеретко възстанови равенството, но с попадения на Даичи Камада (58') и резервата Йорген Странд Ларсен (84') Кристъл Палас взе своето.

По пътя към полуфиналите в турнира Шахтьор елиминира Лех (Познан) и АЗ Алкмаар, който влезе в основната фаза след две победи срещу Левски.

Кристъл Палас пък се справи последователно със съпротивата на Зрински (Мостар), АЕК Ларнака и Фиорентина.

Украинците влязоха в двубоя след серия от три поредни победи в местното първенство, която ги утвърди на върха в класирането. Старши треньорът Арда Туран заложи на един чист нападател в лицето на Елиас Кауа, а зад него действаха други четирима бразилци - Алисон Сантана, Педриньо, Марлон Гомеш и Егиналдо.

За Кристъл Палас в предни позиции стартираха Йереми Пино, Жан-Филип Матета и Исмаила Сар. В средата на терена за "орлите" си партнираха Даниел Муньос, Адам Уортън, Даичи Камада и Тайрик Мичъл.

Срещата започна по мечтан за английския тим начин. Бяха изминали само 21 секунди от първия съдийски сигнал, когато Исмаила Сар прати топката във вратата на Шахтьор. Подаването дойде от Матета, а сенегалецът стреля прецизно по диагонала и стана автор на най-бързото попадение в цялата история на Лигата на конференциите.

Веднага след гола футболистите на Кристъл Палас се прибраха в половината си, а тези на Шахтьор овладяха средната зона. В един момент от първата част статистиката показа, че украинският отбор притежава топката в почти 80% от игровото време, но опасните положения пред Дийн Хендерсън липсваха.

Снимки: Gettyimages