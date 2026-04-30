  • 30 апр 2026 | 23:55
Рекордно бърз гол доближи Кристъл Палас до мечтания финал

Кристъл Палас е много близо до финала в Лигата на конференциите. Английският тим, който е фаворит за спечелването на трофея, победи с 3:1 Шахтьор (Донецк) в първия полуфинал помежду им, игран на неутрален терен в Краков.

Исмаила Сар откри в полза на "орлите" още в 21-вата секунда с най-бързия гол в цялата история на турнира. Малко след почивката Олег Очеретко възстанови равенството, но с попадения на Даичи Камада (58') и резервата Йорген Странд Ларсен (84') Кристъл Палас взе своето.

По пътя към полуфиналите в турнира Шахтьор елиминира Лех (Познан) и АЗ Алкмаар, който влезе в основната фаза след две победи срещу Левски.

Кристъл Палас пък се справи последователно със съпротивата на Зрински (Мостар), АЕК Ларнака и Фиорентина.

Украинците влязоха в двубоя след серия от три поредни победи в местното първенство, която ги утвърди на върха в класирането. Старши треньорът Арда Туран заложи на един чист нападател в лицето на Елиас Кауа, а зад него действаха други четирима бразилци - Алисон Сантана, Педриньо, Марлон Гомеш и Егиналдо.

За Кристъл Палас в предни позиции стартираха Йереми Пино, Жан-Филип Матета и Исмаила Сар. В средата на терена за "орлите" си партнираха Даниел Муньос, Адам Уортън, Даичи Камада и Тайрик Мичъл.

Срещата започна по мечтан за английския тим начин. Бяха изминали само 21 секунди от първия съдийски сигнал, когато Исмаила Сар прати топката във вратата на Шахтьор. Подаването дойде от Матета, а сенегалецът стреля прецизно по диагонала и стана автор на най-бързото попадение в цялата история на Лигата на конференциите.

Веднага след гола футболистите на Кристъл Палас се прибраха в половината си, а тези на Шахтьор овладяха средната зона. В един момент от първата част статистиката показа, че украинският отбор притежава топката в почти 80% от игровото време, но опасните положения пред Дийн Хендерсън липсваха.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

  • 30 апр 2026 | 20:28
  • 4018
  • 5
Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

  • 30 апр 2026 | 20:02
  • 625
  • 0
Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

  • 30 апр 2026 | 19:25
  • 6067
  • 1
УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

  • 30 апр 2026 | 18:50
  • 1375
  • 1
Мениджърът на Уест Хам обясни как вижда борбата за оцеляване в Премиър лийг

Мениджърът на Уест Хам обясни как вижда борбата за оцеляване в Премиър лийг

  • 30 апр 2026 | 18:31
  • 1685
  • 0
Дембеле е номер 1 в първия кръг на полуфиналите в ШЛ

Дембеле е номер 1 в първия кръг на полуфиналите в ШЛ

  • 30 апр 2026 | 18:23
  • 1348
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 29847
  • 141
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 11749
  • 5
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
  • 4660
  • 11
Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

  • 30 апр 2026 | 23:57
  • 3870
  • 2
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 6186
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 24335
  • 68