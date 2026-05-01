Райо тотално надигра Страсбург, но вкара само един гол

Райо Валекано изигра поредния си силен мач в Лига на конференциите. Скромният мадридски тим победи с 1:0 гостуващия Страсбург в първия двубой помежду им от полуфиналите в турнира. Попадението на "Вайекас" отбвляза бразилецът Алемао в 54-тата минута.

Райо Валекано доминираше почти през цялото време и можеше да спечели по-убедително. Испанският отбор завърши срещата с 24 удара, а гостите нито веднъж не шутираха в очертанията на вратата, пазена от Аугусто Баталия.

На осминафиналите Райо преодоля съпротивата на Самсунспор, а след това елиминираи гръцкия АЕК, въпреки че реваншът в Атина беше драматичен.

Страсбург стигна до полуфиналната фаза, след като отстрани Риека и Майнц 05. Срещу германския тим елзаци загубиха първия мач с 0:2, но в реванша бяха безпощадни - 4:0.

Алемао водеше атаката на Райо Валекано, а от втора позиция му помагаше Иси Паласон. По крилата за домакините действаха Илияс Ахомаш и Хорхе де Фрутос.

В отсъствието на тежко контузения Хоакин Паникели в предни позиции за Страсбург стартира Емануел Емега, подкрепян от Диего Морейра, Хулио Енсисо и Маршъл Годо.

И преди почивката Райо Валекано диктуваше събитията на терена, но не създаде много чисти положения. Страсбург имаше претенции за нарушение срещу Енсисо в наказателното поле на домакините в 13-тата минута, но реферът подмина ситуацията.

В средата на първата част Пеп Чавария беше изведен от Иси Паласон, но стреля встрани от целта. Райо Валекано организира и други добри атаки, но те не завършиха с точни удари.

В 50-ата минута силен шут на Иси Паласон затрудни вратаря на гостите Майк Пендерс, а Алемао претендираше, че е бил фаулиран от белгиеца, но сигнал за дузпа не последва.

Малко по-късно Иси Паласон центрира от корнер, а Алемао се оказа на точното място в наказателното поле и с глава вкара така важния гол за Райо Валекано.

Последваха нови скоростни атаки на испанския тим, при които защитата на Страсбург изнемогваше. Майк Пендерс обаче имаше ден и направи серия от спасявания, с които запази шансовете на своя отбора за реванша.

Най-близо до второ попадение за домакините беше защитникът Флориан Лежюн в 87-ата минута, но неговият удар с глава попадна право в ръцете на Пендерс.

Снимки: Imago