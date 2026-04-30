Ивайло Станчев: Да внимаваме

В събота, Черноморец (Балчик) ще играе във Варна с втория отбор на местния Черно море. Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Трябва да внимаваме. Този съперник ни затрудни доста през първия полусезон и записахме равенство. Отбор от млади футболисти, които искат да се представят на ниво и чакат своя шанс за пробив в мъжкия състав. Все пак смятам, че сме си извлекли поуките, в добра форма сме и се надявам тя да продължи успешно“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.