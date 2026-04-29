Умарбаев взе българско гражданство

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев официално придоби българско гражданство. Това стана с указ на президента на Република България, издаден по реда на Закона за българското гражданство.

Умарбаев, който е в България от 2016 година, вече се води български гражданин. За този дълъг период той се превърна в един от най-емблематичните играчи в историята на "черно-белия" клуб.

Локо (Пловдив): Първата среща ще се помни цял живот, но нашата работа още не е приключила

"От ПФК Локомотив Пловдив поздравяваме Парвиз и му желаем здраве, щастие и още много успехи с "черно-белия" екип. Убедени сме, че той ще продължи да допринася със своя професионализъм и отдаденост за развитието и успехите на отбора", написаха от "Лаута".