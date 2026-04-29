Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Италия без Джанели и Микиелето в началото на VNL 2026

Италия без Джанели и Микиелето в началото на VNL 2026

  • 29 апр 2026 | 17:25
  • 359
  • 0

По време на пресконференция за откриване на сезона, селекционерът на мъжкия национален отбор на Италия Фердинандо Де Джорджи обяви списъка със състезатели, които ще се подготвят за Лигата на нациите и илюстрира работните програми за предстоящото лято.

Официалното обявяване на групата от 30 играчи за Лигата на нациите ще се случи на 20 май.

Де Джорджи заяви, че ще бъде дадена почивка на двама ключови състезатели - Симоне Джанели и Алесандро Микиелето и в началото на най-комерсиалния турнир отборът ще бъде без тях.

Микиелето: Три месеца извън игра, беше тежко! Всичко е по вина на календара! Сега искам да играя на Евро 2026

"Даваме време за почивка на някои играчи като Джанели и Микиелето. Надяваме се, че отсъствието му (б.р. на Микиелето) няма да е твърде дълго, като се има предвид, че е контузен. Трябва обаче да останем конкурентоспособни, защото Лигата на нациите е страхотен турнир", заяви селекционерът.

Фефе Де Джорджи: Няма да разчитам на Микиелето и Джанели в първата част на VNL

И добави: "Има високи очаквания към нас, но... Да се каже, че трябва непременно да спечелим, е ужасно. Това е отбор, който никога не е чувствал тежко задължение да печели. Нашата философия винаги е била моралното задължение да дадем всичко от себе си."

Специалистът отдели  внимание и на факта, че има нови имена в състава.

"Новият сезон ще бъде много интересен; има някои нови таланти, които ще помогнат. Това е млада група, но ни помага да продължим напред с ентусиазъм", обясни треньорът, подчертавайки желанието си да привлече нови играчи във вече установената група.

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Българските национали срещат "адзурите" на 24 юни (сряда), от 14:00 часа в Любляна (Словения). Съперници във втората седмица ще бъдат и Украйна, Бразилия и домакините от Словения.

Разширен състав на Италия за VNL 2026:

Разпределители:

Симоне Джанели

Рикардо Сбертоли

Паоло Поро

Матия Бонинфанте

Алесандро Фанидза

Брайън Аргилагос

Диагонали:

Юри Романо

Камил Рихлицки

Алесандро Боволента

Томазо Гуцо

Диего Фрашио

Посрещачи:

Алесандро Микиелето

Лука Поро

Матия Ботоло

Франческо Сани

Даниеле Лавия

Матия Ориоли

Томазо Риналди

Джулио Магалини

Давиде Гардини

Томазо Ичино

Централни блокировачи:

Роберто Русо

Джовани Гарджуло

Джовани Сангинети

Пардо Мати

Франческо Компантони

Джанлука Галаси

Лоренцо Кортезия

Леандро Моска

Андреа Труокио

Марко Пелакани

Либера:

Фабио Балазо

Доменико Паче

Габриеле Лауренцано

Матео Стафорини

Дамиано Катания

Лука Лорети

Следвай ни:

