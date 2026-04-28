Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) стигнаха до решаващ мач №5 срещу Зенит (Санкт Петербург) в битката за бронзовите медали в руската Суперлига.

Играчите на Пламен Константинов се наложиха категорично у дома с 3:0 (25:19, 27:25, 25:20) в 4-ата среща от серията помежду им, играна този следобед в Новосибирск.

Така Локомотив изравни резултата в серията за бронза на 2-2 победи. Решаващият пети мач между двата тима ще бъде в събота (2 май) от 19,00 часа българско време в Санкт Петербург.

Симеон Николов изигра нов силен мач и завърши със 7 точки (1 блок и 67% ефективност в атака - +3) за успеха, като получи за играта си оценка 7.2.

Най-полезен за Локомотив стана Иля Казаченков с 15 точки (1 ас и 58% ефективност в атака - +9), а Фьодор Воронков добави още 11 точки (1 блок, 49% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +6) за победата.

За тима на Зенит единственият, който се представи на ниво, беше Владислав Бабкевич, който реализира 15 точки (1 блок, 2 аса и 44% ефективност в атака - +9).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) 3:0 (25:19, 27:25, 25:20)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 7, Иля Казаченков 15, Омар Курбанов 9, Фьодор Воронков 11, Юрий Бражнюк 7, Дмитрий Лизик 7 - Семьон Кривитченко-либеро (Сергей Мелкозьоров-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЗЕНИТ СП: Игор Кобзар 2, Владислав Бабкевич 15, Марлон Янт 6, Роман Пакшин 5, Виталий Дикарев 3, Максим Космин 6 - Женя Гребенников-либеро (Игор Тисевич, Станислав Динейкин, Денис Черейский, Максим Бочаров 2)

Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

Треньор: ТОМАЗО ТОТОЛО.

