Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 101
  • 0
Българската федерация по волейбол продължава партньорството си с Hyundai България. Компанията вече трета поредна година подпомага дейността на организацията, подготовката на националните отбори и популяризирането на спорта в страната. Като част от партньорството компанията предостави три автомобила - Hyundai Tucson, Hyundai KONA и Hyundai Staria - които ще съдействат за реализирането на ключови активности на федерацията в цялата страна.

Съществен акцент в съвместните инициативи е програмата "С волейбол на училище", чрез която спортът достига до все повече деца в различни региони на България. Предоставеният 7-местен автомобил Hyundai Staria подпомага логистиката на проекта, като насърчава активния начин на живот, интереса към спорта още от ранна детска възраст и връзката му с образованието. Hyundai Tucson ще се използва от старши треньора на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини като част от динамичния тренировъчен и състезателен график на представителния тим, а Hyundai KONA ще подпомага текущите дейности на федерацията, свързани с организирането на събития и инициативи в страната.

"За нас това партньорство е дългосрочен ангажимент към развитието на спорта в България и към създаването на повече възможности за младите хора да бъдат активни и вдъхновени чрез движението. Радваме се, че вече трета година заедно реализираме инициативи с реален принос както за националните отбори, така и за програмата "С волейбол на училище", коментира Камен Илчев, оперативен директор на Хюндай България

"Съвместната ни работа с Hyundai има важна роля както за ежедневната организация около националните отбори, така и за разширяването на инициативата "С волейбол на училище", чрез която достигаме до все повече деца в страната. Това партньорство допринася за устойчивото развитие на волейбола в България", заяви президентът на БФВ Любомир Ганев.

Сътрудничеството между Hyundai България и Българската федерация по волейбол започва през 2023 година и продължава да се развива с обща цел - да насърчава активния начин на живот и да създава устойчиви възможности за развитието на волейбола в страната.

Следвай ни:

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 28 апр 2026 | 16:38
  • 12907
  • 8
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 17691
  • 3
Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

  • 27 апр 2026 | 22:30
  • 1777
  • 3
Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

  • 27 апр 2026 | 22:24
  • 1047
  • 1
Борислава Съйкова: Много се радвам, че за поредна година сме шампиони

  • 27 апр 2026 | 22:19
  • 892
  • 0
Мила Пашкулева: Мечтата ми е да съм титуляр всеки мач

  • 27 апр 2026 | 22:03
  • 837
  • 0
Виж всички

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 2091
  • 0
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 15582
  • 226
На живо: "Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 1379
  • 0
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 5495
  • 28
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 9877
  • 14
Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

  • 29 апр 2026 | 07:28
  • 10768
  • 27