Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Българската федерация по волейбол продължава партньорството си с Hyundai България. Компанията вече трета поредна година подпомага дейността на организацията, подготовката на националните отбори и популяризирането на спорта в страната. Като част от партньорството компанията предостави три автомобила - Hyundai Tucson, Hyundai KONA и Hyundai Staria - които ще съдействат за реализирането на ключови активности на федерацията в цялата страна.

Съществен акцент в съвместните инициативи е програмата "С волейбол на училище", чрез която спортът достига до все повече деца в различни региони на България. Предоставеният 7-местен автомобил Hyundai Staria подпомага логистиката на проекта, като насърчава активния начин на живот, интереса към спорта още от ранна детска възраст и връзката му с образованието. Hyundai Tucson ще се използва от старши треньора на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини като част от динамичния тренировъчен и състезателен график на представителния тим, а Hyundai KONA ще подпомага текущите дейности на федерацията, свързани с организирането на събития и инициативи в страната.

"За нас това партньорство е дългосрочен ангажимент към развитието на спорта в България и към създаването на повече възможности за младите хора да бъдат активни и вдъхновени чрез движението. Радваме се, че вече трета година заедно реализираме инициативи с реален принос както за националните отбори, така и за програмата "С волейбол на училище", коментира Камен Илчев, оперативен директор на Хюндай България

"Съвместната ни работа с Hyundai има важна роля както за ежедневната организация около националните отбори, така и за разширяването на инициативата "С волейбол на училище", чрез която достигаме до все повече деца в страната. Това партньорство допринася за устойчивото развитие на волейбола в България", заяви президентът на БФВ Любомир Ганев.

Сътрудничеството между Hyundai България и Българската федерация по волейбол започва през 2023 година и продължава да се развива с обща цел - да насърчава активния начин на живот и да създава устойчиви възможности за развитието на волейбола в страната.