Халф на Лудогорец е готов да се завърна в игра

Офанзивният халф Агибу Камара се включи на пълни обороти в последната тренировка на Лудогорец в Разград и замина със съотборниците си за днешния реванш срещу ЦСКА, пише “Тема спорт”. Очаква се националът на Гвинея да се завърне в групата на “орлите” за първи път от домакинството на Селта Виго на 27 ноември (3:2).

В средата на декември 24-годишният плеймейкър претърпя операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак в Барселона. Интервенцията бе наложителна заради хроничен проблем в бедрото. Камара вече е напълно възстановен и не е изключено още днес да се завърне на терена.

Сред титулярите на Лудогорец ще бъдат опитните Антон Недялков и Ивайло Чочев, а в състава се завръща и Оливие Вердон.