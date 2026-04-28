Тийнейджър подобри куп рекорди при победата на Каляри над Аталанта

Младият нападател на Каляри Пол Менди направи мач за историята при вчерашната победа на тима с 3:2 над Аталанта. 19-годишният талант постави куп рекорди с двата си гола в двубоя, който беше първи за него като титуляр.

Сенегалецът откри резултата още в 16-ата секунда и така стана най-бързият голмайстор за Каляри в цялата история на Серия "А", подобрявайки досегашното постижение на Давид Суасо от 32 секунди в мач в италианския елит през 2005 година. В осмата минута Менди отново беше точен и така постави още два рекорда. Той се превърна в първия играч, роден през 2007 година или по-късно, с два гола в един мач от първенството. Като цяло, в ерата на трите точки (от сезон 1994/95 насам) само Лоренцо Вентурино и Франческо Гандолфо са отбелязвали две попадения в един двубой в Калчото като дебютиращи титуляри на по-млада възраст. Освен това Менди стана играчът на сардинци, отбелязал най-бързо два гола в техен мач от Серия "А". Досега този рекорд принадлежеше на Джеда, който през 2009 година се разписа на два пъти до деветата минута на двубой срещу Лацио.

3 - Among players who have scored 2+ goals on their Serie A debut as a starter in the three points for a win era, only Francesco Grandolfo (18y, 300d) and Lorenzo Venturino (18y, 336d) are younger than Paul Mendy (19 years, 116 days). Inspiration.#CagliariAtalanta pic.twitter.com/tDAQ0HMMkw — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2026

