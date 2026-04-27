Каляри почти се спаси и попари европейските амбиции на Аталанта

Каляри победи Аталанта с 3:2 в зрелищен сблъсък от 34-тия кръг на Серия "А". Двата тима оставиха феновете си без дъх, но накрая домакините на стадион "Унипол Домус" ликуваха с трите точки, като така направиха важна краччка към оцеляването си и в същото време нанесоха сериозен удар по европейските амбиции на съперника си. Пол Менди реализира първите два гола за сардинци (1' и 8'), но гостите изравниха с две попадения на Джанлука Скамака (40' и 45'). Големият герой за Каляри се оказа резервата Дженаро Борели, който донесе успеха с точен изстрел в 49-ата минута.

Срещата стартира ударно за домакините, които набързо нанизаха два гола, дело на Пол Менди. Той откри резултата с глава още в 1-вата минута, а след това в 8-ата удвои при едно разбъркване в наказателното поле.

Paul Mendy, senegalês, 19 anos, primeiro jogo como titular da carreira profissional no Cagliari x Atalanta.



— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 27, 2026

Аталанта обаче отговори с две попадения на Джанлука Скамака. Той намали резултата с прекрасен диагонален удар в 40-ата минута, а след това вкара и за 2:2, засичайки центриране по земя на Джорджо Скалвини.

Каляри обаче успя да стигне до победата, вкарвайки трети гол в началото на второто полувреме. В 49-ата минута първо удар на Микаел Фолоруншо бе спасен от вратаря, но Дженаро Борели бе на правилното място, за да довкара отбитата топка за 3:2.

Това поражение остави Аталанта на 7-ото място с 54 точки и цели 7 зад шестия Рома. Каляри пък направи важен скок в битката за оцеляване, като вече е 16-и с 36 точки и вече има преднина от 8 пред 18-ия Кремонезе.