Дучето: Срамно бездействие в червено! Фланелката на сектор "Г" се носи по заслуги

Бившият тартор на сектор "Г" Димитър Ангелов винаги има какво да каже относно ЦСКА и Северната трибуна. Sportal.bg потърси Дучето за коментар след вчерашната загуба от Левски с 1:3, която нажежи страстите до червено при "червените".

"Слаб мач от спортно-техническа гледна точка. Бездействие. Срамно бездействие в червено! Армеецът се бори винаги за победа. До последно. Фланелката на сектор "Г" се носи по заслуги. Този, който я облече, трябва да го е заслужил и да отвръща на момчетата и момичетата от трибуната, които дават сърцето си за любимия отбор. Духът на ЦСКА, сърцето на ЦСКА е на Трибуната. Публиката на ЦСКА е великолепна! Показват вяра, там са винаги. Ако не го е заслужил, фланелката не е за него.

По мое време дербито беше два-три пъти в една календарна година. Победа над отбора от "Герена" държеше влага половин година. Така беше тогава. Купата утеха не носи. ЦСКА винаги излиза за победа, винаги гони първото място. Човек трябва да знае размера на своя гардероб - какви фланелки да носи, кой размер обувки и т.н. Не взимам страна, просто приканвам към адекватност", каза Дучето.