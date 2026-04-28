Геша: Каквото ние си направим

Септември (Тервел) ще играе утре със СФК Светкавица 2014 в Търговище. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Професионалните ангажименти възпрепятстват на футболистите ни за мачовете в делничните дни. Съперниците излизат срещу нас на предела на възможностите си. Свикнали сме с това. Целта ни в Търговище може да е само една – победа. Самите ние можем да си я постигнем или да си създадем проблеми. Така, че от нас зависи. Ако в предстоящия двубой покажем, това което можем, ще се поздравим с успех“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.