Живко Желев за мача с дубъла на Локо (Пловдив)

Утре, ОФК Хасково приема втория отбор на пловдивския Локомотив. Срещата е от 32-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Всеки мач е от полза за отбора ни. Стремим се да даваме шанс на повече млади момчета. Дано да се възползват. В предстоящия двубой ще излезем срещу съперник, с който винаги стават интригуващи игри. Млад отбор, подготвен. На лице са всички предпоставки за чист футбол. Ще направим възможното да им се противопоставим успешно“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.