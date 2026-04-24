Нефтохимик и ОФК Хасково не вкараха гол

0:0 приключиха в Бургас, местния Нефтохимик и ОФК Хасково от едноименния град. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана двуостър оспорван двубой, преминал в добро темпо. Първото полувреме предложи повече футбол. Имаше критични ситуации пред вратите. След почивката беше по-нервно. В 77-ата минута, напречната греда помогна на хасковския вратар Богомил Цинцарски, след удар с глава на Нуретин Пюскюлю от домакините. Към края удар от фаул, изпрати коварно топката покрай вратата на бургазлии.

Снимка: ФК Нефтохимик Бургас 1962