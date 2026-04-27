"Крусибъл" зове: вълшебен обрат за Хигинс срещу Рони

Джон Хигинс отстрани Рони О’Съливан с 13-12 в класически сблъсък в „Крусибъл“ и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по снукър през 2026 г.

"Крусибъл" зове: всичко се решава днес между Рони и Хигинс

Три десетилетия след първата им среща в театър „Крусибъл“ в Шефилд — която Хигинс спечели с 13-12 — шотландецът навакса изоставане от пет фрейма, за да спре своя съперник от прочутия „Випуск ’92“ и да достигне до последните осем на Световното първенство за 20-и път в забележителната си кариера.

April 27, 2026

В мач, който се проточи в рамките на три дни, О’Съливан имаше сериозен контрол след впечатляваща откриваща сесия, която му донесе аванс от 6-2. Във втората им част в неделя вечер „Ракетата“ увеличи преднината си до 9-4, но Хигинс взе ключово последните три фрейма за вечерта — единия с последната черна, а друг с последната розова — за да отвори вратата към обрат и да върне интригата в двубоя.

И макар 51-годишният състезател все още да изоставаше преди финалната сесия в понеделник следобед, инерцията остана на негова страна. Той измъкна 17-ия фрейм със серия от 59 точки, след като съперникът му неочаквано пропусна от добра позиция.

След това четирикратният световен шампион направи златна серия от точкови удари, като реализира брейкове от 118 и 128 — първите му сенчъри брейкове на тазгодишното първенство — и за първи път поведе в резултата при 10-9.

Вероятно разтърсен от това, че беше загубил последните шест фрейма, О’Съливан се съвзе и спря пропадането в 20-ия фрейм с класна серия от 62 точки, с която в крайна сметка изравни.

След подновяването на играта след последната пауза в сесията махалото се люшна към рекордьора с 41 ранкинг титли О’Съливан, който направи още една отлична серия — този път от 93 точки — и отново излезе напред.

Но в тази епична битка на обрати Хигинс отговори с нов точков залп — брейкове от 111 и 88 — за да стигне първи до фрейм за мача при 12-11.

April 27, 2026

Световният номер пет влезе пръв в 24-ия фрейм, но пропусна червена към жълтия джоб, докато беше на 21 точки. О’Съливан, който не беше вкарвал топка повече от половин час, отговори с фантастична серия от 81 точки, за да прати този изключителен двубой в решителен фрейм.

John Higgins wins the deciding frame against Ronnie O'Sullivan to reach the quarter-finals! — April 27, 2026

Още драма предстоеше в последния фрейм. Хигинс получи първата възможност, но след не особено благоприятен кенън в червените, пропусна. Малко по-късно О’Съливан вкара великолепна далечна червена, но и той не получи идеална позиция към следваща червена след вкарването на черната.

Това доведе до пропуск по трудна червена и остави съперника му на масата. Хигинс се опита да приключи мача с една визита, но последва още един голям обрат — той получи кик, когато беше само на една вкарана топка от това да остави О’Съливан в нужда от наказателни точки.

Хигинс все пак изигра черната, която на практика беше мачбол, но я пропусна. При изоставане от 57 точки и 59 оставащи на масата О’Съливан се върна и опита изключително трудна далечна червена, за да излезе на черна, но не успя. След това Хигинс вкара същата червена в среден джоб и О’Съливан веднага призна поражението си.

Вълнуващата победа е първата за Хигинс над О’Съливан в ранкинг турнир от 2021 г. насам. Той вече води с 4-3 в преките им срещи в „Крусибъл“.

Следващото предизвикателство за Хигинс — който спечели последната от четирите си световни титли през 2011 г. — е четвъртфинален сблъсък срещу Нийл Робъртсън или Крис Уейклин, който ще започне във вторник следобед.