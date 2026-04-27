"Крусибъл" зове: всичко се решава днес между Рони и Хигинс

Рони О’Съливан води на Джон Хигинс с 9:7 след вълнуващата предпоследна сесия от сблъсъка им във втория кръг на Световното първенство по снукър.

Това е 73-тият мач в едно от най-големите съперничества в историята на снукъра, като седемкратният шампион О’Съливан води с 39:33 победи срещу четирикратния носител на титлата Хигинс.

О’Съливан пристигна в Шефилд след исторически момент, след като направи най-високия брейк в историята на снукъра – 153 точки – по време на похода си до финала на Wuhan Open. Хигинс все още няма спечелен трофей през сезона, но достигна до финалите на Мастърса, International Championship и Players Championship.

В откриващата сесия снощи О’Съливан доминираше и поведе с 6:2. Хигинс имаше много работа за вършене и започна силно вечерта с брейк от 83, за да намали изоставането си. Рекордьорът с 41 ранкинг титли О’Съливан отвърна веднага със серии от 116 и 80 точки, за да направи резултата 8:3.

Следващите два фрейма бяха разменени, което остави Ракетата със солиден аванс от 9:4, преди шотландецът Хигинс да покаже характера си в котела на Крусибъл. Серия от 71 точки в 14-ия фрейм направи резултата 9:5, а след това той спечели драматично и последните два фрейма от сесията на черната, за да завърши само на два фрейма зад съперника си – 7:9. Двамата ще доиграят този мач във формат до 13 спечелени фрейма днес от 15 часа.

На съседната маса световният номер 10 У Идзъ приключи сесията с аванс от 9:7 срещу четирикратния световен шампион Марк Селби.

Талантливият 22-годишен У се нуждае от още четири фрейма, за да победи Селби за първи път в кариерата си, след като беше загубил предишните им мачове.

У поведе с 9:6 преди последния фрейм за вечерта, в който Селби направи ключов брейк от 81 точки, за да остане в мача и да намали изоставането си само на два фрейма. Двамата също ще се върнат за решаващата сесия днес от 15 часа.