  3. Левски стана шампион в eFirst League!

Левски стана шампион в eFirst League!

  • 27 апр 2026 | 14:07
Левски стана шампион в eFirst League!

Георги "jorjewin" Георгиев, който играе за отбора на Левски спечели титлата в eFirst League – електронното първенство по футбол на България. Във финалната серия той спечели с 3:0 победи срещу Черно море, представляван от Димо Иванов. Това е втора титла на България за Георгиев с екипа на "сините", след като през сезон 2023/24 отново стана шампион.

Георги Георгиев спечели 2500 евро от наградния фонд на лигата и ще представя Левски в Шампионска лига, както и в квалификациите за Световното първенство в Рияд. Във финалната четворка на България се класираха още Венцислав Караусов от Арда, който спечели финала за трето място срещу Димитър Досев от Септември.

Monte на Алекс "Rainwaker" Петров вдигна трофея в CCT Global Finals и загатна за големи успехи преди Мейджъра

BetBoom триумфира в PGL Wallachia

Официално: Keria остава в T1 за още три години

Red Canids остави състава си на пейката

HEROIC надхитри Алекс "Rainwaker" Петров и Monte в Португалия

GamerLegion се раздели с Ашли "ash" Бати

Венци Стефанов: Продавам Славия!

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

