Левски стана шампион в eFirst League!

Георги "jorjewin" Георгиев, който играе за отбора на Левски спечели титлата в eFirst League – електронното първенство по футбол на България. Във финалната серия той спечели с 3:0 победи срещу Черно море, представляван от Димо Иванов. Това е втора титла на България за Георгиев с екипа на "сините", след като през сезон 2023/24 отново стана шампион.

Георги Георгиев спечели 2500 евро от наградния фонд на лигата и ще представя Левски в Шампионска лига, както и в квалификациите за Световното първенство в Рияд. Във финалната четворка на България се класираха още Венцислав Караусов от Арда, който спечели финала за трето място срещу Димитър Досев от Септември.