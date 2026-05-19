Фин "karrigan" Андерсен говори преди CS Asia Championship

Отборът на Falcons пристига в Шанхай за CS Asia Championship с високо самочувствие след финала на PGL Astana 2026, а новият капитан Фин "karrigan" Андерсен оцени представянето на отбора с "8 или 9 от 10" пред HLTV. Датчанинът призна, че загубата с 0:3 от Spirit във финала е била болезнена, но въпреки това смята турнира за огромна крачка напред, особено предвид краткото време за подготовка и големите промени в системата на отбора.

Според него Falcons вече изглежда като напълно различен тим. Най-силно впечатление на karrigan е оставил драматичният успех срещу FURIA в плейофите, който той нарече "10 от 10". Falcons оцеля в серия с множество мач пойнт ситуации и показа сериозна психика в ключовите моменти. Въпреки че Falcons е сред фаворитите за титлата на CS Asia Championships 2026, karrigan подчерта, че основната цел остава подготовката за Мейджъра в Кьолн, а не задължително спечелването на всеки турнир преди него.

Снимка: HLTV