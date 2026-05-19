Фин "karrigan" Андерсен говори преди CS Asia Championship

Отборът на Falcons пристига в Шанхай за CS Asia Championship с високо самочувствие след финала на PGL Astana 2026, а новият капитан Фин "karrigan" Андерсен оцени представянето на отбора с "8 или 9 от 10" пред HLTV. Датчанинът призна, че загубата с 0:3 от Spirit във финала е била болезнена, но въпреки това смята турнира за огромна крачка напред, особено предвид краткото време за подготовка и големите промени в системата на отбора.

Според него Falcons вече изглежда като напълно различен тим. Най-силно впечатление на karrigan е оставил драматичният успех срещу FURIA в плейофите, който той нарече "10 от 10". Falcons оцеля в серия с множество мач пойнт ситуации и показа сериозна психика в ключовите моменти. Въпреки че Falcons е сред фаворитите за титлата на CS Asia Championships 2026, karrigan подчерта, че основната цел остава подготовката за Мейджъра в Кьолн, а не задължително спечелването на всеки турнир преди него.

Дамян "kyxsan" Стоиловский: Решението на Falcons беше шокиращо

В сряда пускат първия трейлър на допълнителния пакет към F1 25 за сезон 2026

Virtus.Pro удължава наема на Петър "fame" Болишев

Звезден състав ще представя Южна Корея на Азиатските игри по League of Legends

Lynn Vision е №1 в Азия и ще играе на Световното по електронни спортове

NAVI не остави шансове на GL и триумфира в Атланта

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

