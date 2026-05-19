Дамян "kyxsan" Стоиловский: Решението на Falcons беше шокиращо

Дамян "kyxsan" Стоиловский даде първото си интервю в подкаст на Half Time CS след изваждането му от състава на Falcons, като призна, че решението е дошло било шок за него и го определя като несправедливо.

Македонският In-Game Leadr разкри, че е научил новината по време на тазгодишното издание IEM Рио, въпреки че преди това никога не е имало разговори за промени в отбора. Според него проектът е бил замислен като дългосрочен и играчите са получили обещание за време, за да изградят стабилен състав.

Именно затова той смята, че тимът е заслужавал повече доверие и още време за развитие. 25-годишният лидер допълни, че няма лоши чувства към организацията, но призна, че моментът на промяната е бил тежък, тъй като му е попречил да намери нов отбор преди заключването на съставите за Мейджъра.

Снимка: HLTV