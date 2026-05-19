Passion UA прекрати сезона си по-рано от очакваното

Отборът на Passion UA обяви, че прекратява сезона си по-рано и няма да участва в BC Game Masters Championship Season 2. Последният мач на отбора за сезона се оказа отпадането от IEM Атланта, където тимът завърши на последно място. След турнира капитанът JT призна, че съставът се намира в труден период и все още няма яснота около бъдещата петица.
През сезона Passion UA направи сериозни промени, привличайки try и Senzu, но резултатите не оправдаха очакванията. Отборът пропусна Мейджъра в Кьолн и в момента се намира извън топ 40 във VRS класацията. След трансфера на звездата Senzu в BC.Game, тимът използва sdy като заместник под наем, но все още не е ясно дали той ще остане в състава и след паузата.
