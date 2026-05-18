В сряда пускат първия трейлър на допълнителния пакет към F1 25 за сезон 2026

От EA Sports ще представят първия трейлър на допълнителния пакет към F1 25, който ще включва всички пилоти, отбори и писти за сезон 2026 в сряда.

Както е известно издателят на официалните видео игри за Формула 1 взе решението да не създава отделно заглавие за 2026 година. Вместо това настоящият сезон само ще бъде добавен към миналогодишната игра. Зад това решение стои желанието на EA Sports да създаде изцяло нова игра за 2027 година, чиято разработка изисква много ресурси.

A New Era.



EA SPORTS F1 reveal: May 20. 🏎️#F125SeasonPack pic.twitter.com/Mz6UixLkqi — EA SPORTS F1 (@EASPORTSF1) May 18, 2026

Премиерата на трейлъра е предвидена за 18:00 часа българско време на 20 май, а той може да бъде изгледан в YouTube канала на EA Sports F1, както и във всички официални профили в социалните мрежи на Формула 1.