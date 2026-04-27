Хабиб Бей: Не държим съдбата в ръцете си

Треньорът на Олимпик Марсилия Хабиб Бей призна, че отборът му вече не държи съдбата си в ръцете в борбата за Шампионската лига. Късно снощи тимът от средиземноморския град завърши наравно 1:1 като домакин на Ница и изостана на четири точки от третия и четвъртия в подреждането на Лига 1 Лион и Лил.

"Подиума? Не трябва да се примиряваме. Има още девет точки, които могат да се спечелят до края, но се отдалечаваме. Днес вече нямаме съдбата в ръцете си, но реалността във футбола е, че докато всичко не е загубено, не бива да сваляш ръце и да се примиряваш. Ще бъде трудно, това е сигурно. В този момент динамиката ни не е добра. Но трябва да продължим да работим до края, защото клубът заслужава да се бори за челните позиции. Имаше реакция в сравнение с мача с Лориен (0:2). Бяхме агресивни, отнехме много топки, имахме положения.

Поредно фиаско отдалечи Марсилия от топ 4

Сами се наказахме с тази дузпа, но е трудно да приемем този сценарий. Когато си футболист на Олимпик Марсилия, нямаш право да се предаваш. Трудно е за мен, защото имам чувството, че не мога да изведе отбора там, където той заслужава. Имаме два избора - да се откажем, да отпишем сезона и за завършим пети, шести или може би седми, или да се концентрираме до края. Точно това ще се опитаме да направим", каза Хабиб Бей.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages