Наполи разгроми Кремонезе, Де Бройне с първи гол след контузията

  • 24 апр 2026 | 23:39
  • 410
  • 0

Наполи се завърна към победите в Серия "А" след разочароващите резултати срещу Парма (1:1) и Лацио (0:2) в предишните си два мача. "Партенопеите" разгромиха с 4:0 гостуващия Кремонезе и излязоха еднолично на второ място в класирането. Кевин Де Бройне отбеляза първия си гол, след като се възстанови от тежка контузия. Другите попадения за тима на Антонио Конте забиха Скот Мактоминей, Расмус Хойлунд и Алисон Сантош.

Кремонезе не оказа никаква съпротива на "Диего Армандо Марадона". Тимът на Марко Джампаоло е в много лоша форма и само по-добрите показатели в преките двубои с Лече го задържат над чертата на изпадащите.

Срещата започна по най-добрия възможен начин за Наполи. В 3-тата минута Де Бройне напредна отдясно и комбинира с Мактоминей, а силният удар на шотландеца се оказа неспасяем за стража на Кремонезе Емил Аудеро. Бившият халф на Манчестър Юнайтед вече има 9 гола през сезона.

Въпреки че създадоха още много положения преди почивката, домакините трябваше да чакат до 45-ата минута, за да удвоят аванса си. След изстрел на Расмус Хойлунд топката рикошира в тялото на Филипо Терачано и влезе във вратата на Кремонезе.

След подновяването на играта се стигна и до трети гол в полза на неаполитанци. Де Бройне се пребори с бранител на гостите в наказателното поле и веднага я прати в мрежата - 3:0.

През второто полувреме Наполи не спря да притиска гостите. В 52-рата минута Алисон Сантош получи прекалено много свободно пространство и наказа тима от Крмеона с четвърти гол. Победата на Наполи можеше да е още по-внушителна, но в 83-тата минута Мактоминей пропусна дузпа.

Снимки: Gettyimages

