Лион спечели и продължава да се бори за мястото си в ШЛ

Нападателят Роман Яремчук отбеляза два гола за победата на Олимпик Лион срещу гостуващия Оксер с 3:2 в среща от 31-ия кръг на футболното първенство на Франция. Украинецът беше точен в 19-а и в 71-ата минута на двубоя, а за домакините се разписа още Корентен Толисо в 66-ата. За Оксер Синали Диоманте вкара първото попадение в 35-ата минута и асистира за второто на Брайън Око в 88-ата.

След успеха Олимпик Лион се изкачи на трето място в класирането с 57 точки, на девет от лидера Пари Сен Жермен, който обаче е с два мача по-малко. Оксер остава на 16-а позиция с 25 и в момента е позиция за участие в плейофите за оставане в елита. По-късно днес Анже е домакин на Пари Сен Жермен, а Монако гостува на Тулуза.

Снимки: Imago