Балтанов: Изграждаме стил и отбор, след края на сезона ще видим какво ще стане

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов говори след победата с 2:0 срещу Арда (Кърджали) в първия кръг от плейофите в efbet Лига. Юношата на Левски похвали "канарчетата" за трите точки на "Арена Арда".

"Всеки един от футболистите направи, каквото бяхме говорили през седмицата. Страхотен гол на Тошко, Дани Наумов също беше на висота, имахме и накрая положение, щастлив съм - показахме отговорност, изпълниха задачите. Казах им в съблекалнята, че изграждаме един стил и отбор, който може още и ще го показва. Съдбата ни подаде ръка, за да отидем на това осмо място, за да се борим за Европа.

Трябва да запазим самочувствието, с което играем. Тук съм, да. Всеки мач съм тук. До края на сезона съм аз, ще се борим със зъби и нокти, след това ще видим какво ще се случи. Взехме си поуки, искам да поздравя нашите прекрасни фенове, чувствахме се като домакини тук", каза 37-годишният специалист.