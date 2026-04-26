Неделев: Важно е да бъдем в играта за баража

  • 26 апр 2026 | 21:08
  • 179
  • 0

Капитанът на Ботев (Пловдив) - Тодор Неделев, който отбеляза първия гол при победата над Арда (2:0) в Кърджали, не скри радостта си след края на срещата. Техничният полузащитник реализира много красиво попадение от пряк свободен удар през първото полувреме, а след почивката Мартин Паскалев си отбеляза автогол, с който беше оформен крайният резултат.

"Спечелихме с много тичане и себераздаване. Арда е добър отбор, нищо че преди няколко дни загуби с много тежък резултат първия мач за Купата. Беше важно да спечелим мача и да бъдем в играта за баража. Ще се подготвим за следващия мач, който също е много важен.

Всеки гол е важен. Най-важно е отборът да играе добре, да побеждава и да радваме нашите фенове. Днес дойдоха много хора. Надявам се другата неделя да стане един празник и да напълним целия стадион. За мое щастие се получи хубав удар и красив гол.

Равностойни отбори сме в групата. Всеки ще се бори за петото място и всеки има шанс. Локо (Пловдив) на 90%, да не кажа 100%, най-вероятно ще играе финал. Те може би ще хвърлят повече сили за Купата, но не трябва да ги отписваме за първенството. В такива мачове няма фаворит. Важно е да покажем добра игра, стадионът да е пълен и да зарадваме нашите фенове", сподели Неделев.

