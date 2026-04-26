Николай Желязков: Момчетата изиграха един прекрасен мач

Треньорът на настоящия шампион Левски София Николай Желязков коментира категоричната победа над Нефтохимик 2010 в Бургас с 3:0 гейма във втория мач от финалната серия в efbet Супер Волей.
"Много тежък двубой, независимо от това, което се видя на таблото. Но момчетата изиграха един прекрасен мач на всички елементи", сподели Желязков във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.
"Много се радвам, че Ади Ганев се представи добре. Ние поехме риск да го пуснем титуляр на 16 години в такъв мач, но показаното от него на тренировки ни даваше основание и вяра. Той се справи блестящo и смятам, че това ще бъде един стимул и импулс за всички състезатели от нашата школа. Ние като треньори винаги ще даваме такива шансове. Щастлив съм за начина, по който играе детето. Все пак, аз на 16 години още се учех да подавам на стената..."