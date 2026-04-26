Мартин Атанасов: Сега няколко дни почивка да заредя батериите и след това започвам с националния отбор

Световният вицешампион с България Мартин Атанасов, който вчера стана вицешампион в индонезийската Proliga заедно с тима на Джакарта Бхаянгкара Пресиси, се сбогува с клуба и феновете с емоционален пост в социалните мрежи.

"Кратко пътуване до Индонезия за финалната четворка на Proliga. Страхотен опит да видя една много различна атмосфера, пълна с емоции и невероятни хора. За съжаление завършихме със сребърните медали, но се забавлявах много и се наслаждавах на престоя си тук. Благодаря на @bhayangkaravolley, съотборниците ми и всички невероятни фенове. Всички бяхте много мили и ме накарахте да се чувствам като вкъщи. Сега няколко дни почивка да заредя батериите и след това започвам с националния отбор. Благодаря ви!!!", написа Атанасов в личния си профил в Инстаграм.