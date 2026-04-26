Мартин Атанасов: Сега няколко дни почивка да заредя батериите и след това започвам с националния отбор

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  • 26 апр 2026 | 19:23
Световният вицешампион с България Мартин Атанасов, който вчера стана вицешампион в индонезийската Proliga заедно с тима на Джакарта Бхаянгкара Пресиси, се сбогува с клуба и феновете с емоционален пост в социалните мрежи.

Мартин Атанасов стана вицешампион на Индонезия
"Кратко пътуване до Индонезия за финалната четворка на Proliga. Страхотен опит да видя една много различна атмосфера, пълна с емоции и невероятни хора. За съжаление завършихме със сребърните медали, но се забавлявах много и се наслаждавах на престоя си тук. Благодаря на @bhayangkaravolley, съотборниците ми и всички невероятни фенове. Всички бяхте много мили и ме накарахте да се чувствам като вкъщи. Сега няколко дни почивка да заредя батериите и след това започвам с националния отбор. Благодаря ви!!!", написа Атанасов в личния си профил в Инстаграм.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Изключителен Кристиан Титрийски заби 26 точки за Хавай, но Лонг Бийч спечели финала в Big West

Изключителен Кристиан Титрийски заби 26 точки за Хавай, но Лонг Бийч спечели финала в Big West

  • 26 апр 2026 | 13:29
  • 1975
  • 0
Георги Петров и Нанси с победа №16 във Франция

Георги Петров и Нанси с победа №16 във Франция

  • 26 апр 2026 | 12:26
  • 668
  • 0
Тодор Вълчев: Бронзът не е максимумът ни, но не е и провал

Тодор Вълчев: Бронзът не е максимумът ни, но не е и провал

  • 26 апр 2026 | 12:11
  • 930
  • 1
Иван Станев: Трябва да изчистим главите! Не отиваме примирени в София

Иван Станев: Трябва да изчистим главите! Не отиваме примирени в София

  • 25 апр 2026 | 21:26
  • 1386
  • 3
Жасмин Величков с 11 точки, Тренто отстрани Монца

Жасмин Величков с 11 точки, Тренто отстрани Монца

  • 25 апр 2026 | 21:10
  • 1702
  • 0
Левски е на успех от титлата след категорична победа над Нефтохимик в Бургас

Левски е на успех от титлата след категорична победа над Нефтохимик в Бургас

  • 25 апр 2026 | 20:24
  • 18572
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

  • 26 апр 2026 | 19:45
  • 4943
  • 2
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 14197
  • 46
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 25289
  • 47
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 13554
  • 20
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 29108
  • 29
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 25626
  • 39