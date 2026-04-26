  3. Мартин Атанасов стана вицешампион на Индонезия

  • 26 апр 2026 | 19:07
Световният вицешампион с България Мартин Атанасов, който от следващия сезон ще играе в гръцкия гранд Олимпиакос (Пирея), стана вицешампион в индонезийската Proliga заедно с неговият тим Джакарта Бхаянгкара Пресиси.

Бхаянгкара отстъпи на Джакарта Лавани с 1:3 (22:25, 20:25, 25:18, 22:25) във втората среща от финалната серия, играна вчера следобед в залата в Джакарта.

Така Джакарта Лавани спечели серията с 2-0 победи и детронира Джакарта Бхаянгкара Пресиси като шампион на Индонезия.

Мартин Атанасов изигра много силен мач и стана втори по резултатност с 21 точки (1 блок и 2 аса).

Най-резултатен за Бхаянгкара отново стана иранският национал Бардия Садаат с 25 точки (1 блок и 3 аса), но и това не помогна за успеха.

За новите шампиони от Лавани бившият американски национал Тейлър Сандер реализира страхотните 27 точки (2 блока и 2 аса), а германската звезда Георг Гроцер добави още 10 точки за победата.

