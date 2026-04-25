Иван Станев: Трябва да изчистим главите! Не отиваме примирени в София

Шампионите от Левски София са много близко до трета поредна шампионска титла в efbet Супер Волей!

Воденият от Николай Желязков тим надигра като гост носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) във втората среща от финалната серия помежду им, изигран в "Арена Бургас" пред 1500 зрители.

"Сините" водят в серията с 2-0 победи.

"Трудно се говори след загуба, особено при начина, по който изглеждахме на игрището. Браво на Левски! Ние нямахме нито един аргумент, нито един елемент, в който стояхме добре. Трябва да изчистим главите".

Това бяха първите думи пред камерата на МАКС СПОРТ 2 на старши треньора на ВК Нефтохимик 2010 Иван Станев след втората загуба от Левски - с 0:3 днес в "Арена Бургас", във финалните плейофи за титлата в мъжкото волейболно първенство на България.

"В тежка ситуация сме, Левски води с 2-0 победи. Със сигурност има умора, но ние играем финал. Имаме опитни състезатели и те трябва да могат да преодоляват умората. Не трябва умората да бъде оправданието за нашата слаба игра. Опитах се със смени да променя нещата. Аз съм човек, който обича да носи отговорност. Знам, че дали са правилни или неправилни смените, отговорността е на треньора", продължи клубната легенда.

"Единствено искам момчетата да изпразнят своите глави. Да играят най-добрия си волейбол. Ние няма какво да губим. Не отиваме примирени в София, отиваме да покажем най-добрата си игра, а ние в щаба ще се опитаме да подготвим момчетата по най-добрия начин", обобщи Иван Станев.

Снимки: Startphoto