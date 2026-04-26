Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов: Това е най-лошият ни мач в плейофите, а може би дори и в първенството

Пламен Константинов: Това е най-лошият ни мач в плейофите, а може би дори и в първенството

  • 26 апр 2026 | 18:47
  • 588
  • 0
Пламен Константинов: Това е най-лошият ни мач в плейофите, а може би дори и в първенството

Българският старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира домакинската загуба от Зенит (Санкт Петербург) с 0:3 гейма, след която "железничарите" вече изостават в серията за бронзовите медали в руската Суперлига с 1-2 победи.

Мони Николов игра, но Локомотив загуби от Зенит в третата среща
Мони Николов игра, но Локомотив загуби от Зенит в третата среща

"Не става въпрос за три мача. Вече загубихме тук у дома от Зенит (Санкт Петербург), но там имаше борба, всичко беше много оспорвано. Мисля, че днес беше най-лошият ни мач в плейофите, а може би дори и в цялото първенство. Бяхме далеч от очакванията ни по отношение на отношението и начина, по който се представихме."

"В третия гейм имаше малък шанс, но го загубихме, както и предишните два, едва в края. За съжаление, не можем да кажем нищо положително за тази среща. Единственото положително е, че определено не можем да играем по-зле в следващия мач. Така че ще бъдем фокусирани върху следващия двубой. Ще се опитаме да върнем серията в Санкт Петербург", каза Константинов след мача.

Четвъртата среща от серията между двата отбора е във вторник (28 април) отново от 15,00 часа българско време в Новосибирск.

Следвай ни:

Изключителен Кристиан Титрийски заби 26 точки за Хавай, но Лонг Бийч спечели финала в Big West

Георги Петров и Нанси с победа №16 във Франция

Тодор Вълчев: Бронзът не е максимумът ни, но не е и провал

Иван Станев: Трябва да изчистим главите! Не отиваме примирени в София

Жасмин Величков с 11 точки, Тренто отстрани Монца

Левски е на успех от титлата след категорична победа над Нефтохимик в Бургас

Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Играч на Левски аут до края на сезона

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

