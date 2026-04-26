Пламен Константинов: Това е най-лошият ни мач в плейофите, а може би дори и в първенството

Българският старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира домакинската загуба от Зенит (Санкт Петербург) с 0:3 гейма, след която "железничарите" вече изостават в серията за бронзовите медали в руската Суперлига с 1-2 победи.

"Не става въпрос за три мача. Вече загубихме тук у дома от Зенит (Санкт Петербург), но там имаше борба, всичко беше много оспорвано. Мисля, че днес беше най-лошият ни мач в плейофите, а може би дори и в цялото първенство. Бяхме далеч от очакванията ни по отношение на отношението и начина, по който се представихме."

"В третия гейм имаше малък шанс, но го загубихме, както и предишните два, едва в края. За съжаление, не можем да кажем нищо положително за тази среща. Единственото положително е, че определено не можем да играем по-зле в следващия мач. Така че ще бъдем фокусирани върху следващия двубой. Ще се опитаме да върнем серията в Санкт Петербург", каза Константинов след мача.

Четвъртата среща от серията между двата отбора е във вторник (28 април) отново от 15,00 часа българско време в Новосибирск.