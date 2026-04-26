Владимир Алекно с бърз коментар след победата над Локомотив

Старши треньорът на Зенит (Санкт Петербург) Владимир Алекно отказа да отговаря на въпроси на журналисти след победата като гост на Локомотив (Новосибирск) с 3:0 гейма в третия мач, която даде на отбора му преднина от 2-1 в серията за бронзовите медали в руската Суперлига.

"Това е само един мач, всичко тепърва предстои. Така, че не бих искал да коментарам. Благодаря ви", заяви лаконично Алекно.

Четвъртата среща от серията между двата отбора е във вторник (28 април) отново от 15,00 часа българско време в Новосибирск.