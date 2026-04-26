ЦСКА спечели бронзовите медали след обрат срещу ЦПВК

  • 26 апр 2026 | 20:14
Отборът на ЦСКА спечели бронза женската Демакс лига. Момичетата на Юлия Иванова направиха страхотен обрат и се наложиха над ЦПВК с 3:2 (16:25, 25:18, 23:25, 25:13, 15:13) в решителния трети мач между двата тима от серията за 3-ото място, игран тази вечер в зала "Христо Ботев".

Така ЦСКА спечели серията с 2-1 победи, а с това и бронзовите медали в първенството за втора поредна година.

В началото на първия гейм ЦСКА поведе с 4:0, но постепенно ЦПВК изравни играта и резултата. Постепенно състезателките на Евелина Цветанова поеха инициативата и направиха разлика от 22:14, след което взеха гейма с 25:16. Във втората част "червените" доминираха на полето. Те излязоха напред от началото на гейма и го спечелиха категорично с 25:18.

Оспорвана битка имаше в третия гейм, който бе решен в края. Отборът на ЦПВК беше по-добър в последните разигравания и след 25:23 отново поведе с 2:1. Армейките започнаха убедително четвъртата част. Натрупаха солидна преднина и след разгромното 25:13 пратиха мача в тайбрек. Решителната пета част беше напълно равностойна. ЦСКА поведе при 11:9, но ЦПВК изравни и на свой ред излезе напред при 13:12. Последваха нови три поредни точки за "червените", което им донесе победата - 15:13 и 3:2.

