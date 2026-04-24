Стефан Ангелов: Сериозно и полезно изпитание

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) ще играе в неделя с Бдин във Видин. Срещата е от 18-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Предстоящият мач е сериозно и полезно изпитание за нас. Бдин е традиционно водещ отбор в групата. Имат достатъчно опит и манталитет. Казаното дотук му отрежда роля на фаворит във всеки двубой. Да играем срещу него, е пореден шанс да покажем на какво сме способни, като футболен потенциал. Приоритетът ни е да градим футболисти за първия отбор. За това, най-важното е да покажем, че умеем да играем футбол. Когато го правим и резултатите ще са положителни“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на „виолетовите“.