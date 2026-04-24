  3. Подготовката за Giro d’Italia 2026 България върви по план

  • 24 апр 2026 | 13:22
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе онлайн работна среща с представители на институциите, отговорни за подготовката на домакинството на България на първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия (Giro d’Italia 2026). В рамките на срещата бяха обсъдени текущият напредък по организацията, координацията между ангажираните институции, както и предстоящите ключови дейности, съобщиха от ММС.

Министър Илиев се запозна детайлно с готовността на всяка от ангажираните страни, като бе подчертано значението на добрата междуинституционална координация за успешното провеждане на събитието.  „Благодаря на всички за ангажираността и свършената до момента работа. Подготовката и провеждането на събитие от такъв мащаб е сериозно предизвикателство, но с общите усилия на всички институции вървим уверено напред. Ще продължим да работим в пълна координация, за да гарантираме успешното провеждане на състезанието“, заяви Димитър Илиев.  Всички участници потвърдиха, че подготовката се движи по предварително заложения план, като се предприемат необходимите действия за гарантиране на сигурността, логистиката и цялостната организация. Обсъдени бяха и мерките, свързани с безопасността на участниците и зрителите, както и с оптималното протичане на състезателния процес.  Официалният старт на Giro d’Italia е на 8 май в Несебър, след което колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и на 10 май ще финишира в София.

Българската телеграфна агенция представи на 7 април новата си рубрика „Giro d’Italia 2026 - С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“, посветена на домакинството на страната на трите етапа от престижното колоездачно състезание.

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

