Косич: Днес всичко се обърка, можем да намерим доста извинения

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич призна, че днес футболистите му не са се представили на максимално ниво при днешната домакинска загуба с 0:1 от Черно море.

“Всичко се обърка. Казах на футболистите, че трябва да бъдем сериозни и да играем по същия начин, както срещу Арда. Това е реалността. Не бяхме дисциплинирани на 100% и не дадохме всичко, на което сме способни. Черно море държеше топката и не ни даде да играем. Вкараха ни от статично положение. Късметът не беше на наша страна.

Времето беше тежко, 26 градуса. Можем да намерим доста извинения. Имаме проблем с контузии, но футболистите трябва да знаят, че трябва да преминават през тежки условия като днешните. Черно море демонстрира, че трудно може да бъде победен.

Имаме три дни за възстановяваме. Ще успеем да бъдем готови. Трудно е срещу качествени съперници да играем на всеки три дни. Футболистите го знаят", каза Косич след поражението.

