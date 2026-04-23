Клубове от Белгия, Турция и Полша следят вратаря на Локомотив (Пловдив)

Клубове от Белгия, Турция и Полша следят стража на Локомотив (Пловдив) Боян Милосавлевич, съобщава кипърското издание meridiansports.com.cy, като уточнява, че скаути на няколко отбора от трите страни вече са пътували до България, за да го наблюдават на живо.

27-годишният швейцарец със сръбски паспорт беше привлечен на "Лаута" през януари миналата година от Атортозис със свободен трансфер и бързо се утвърди като един от най-добрите вратари в елита.



Очаква се през лятото управата на локомотивци да получи няколко оферти за стража, пише още изданието.