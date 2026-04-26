Иван Станчев: Трудно се играе срещу отбор, който само се защитава

Волов Шумен 2007 се наложи с 1:0 над Доростол в Силистра. Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига. Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Много трудна, но сладка победа. Трудно се играе срещу отбор, който само се защитава. След мача с Лудогорец III мислехме, че всичко ще стане лесно, но не стана така. Те нямаха удар към вратата, нямаха и атака. Бяхме доста активни, но не ефективни, те се бяха затворили доста в тяхната половина, браниха се позиционно, клишето „паркирали автобуса“ си важи изцяло. Открадваха по някоя топка понякога, но нищо повече от хаотични изритвания напред. Играхме изцяло в тяхната половина, но не можехме да пробием този щит. Почнахме с далечни удари, целихме вратаря, гредите, Румен Николов имаше няколко шанса, както и Христо Станчев. Второто понатиснахме още, но пак не се получаваха нещата, но един далечен пряк свободен Игнатовски си заложи и вкара красив гол“, описа срещата Станчев.