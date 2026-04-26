Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

Едноименният тим на Созопол срази закъсалия Асеновец с 4:1 в Асеновград. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Петър Кюмюрджиев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Созопол безмилостен в Асеновград

„Много съм доволен от представянето на футболистите. Играхме много добре, но още през първото полувреме пропуснахме да си решим двубоя. На полувремето си казахме някои неща и направихме някои промени. През второто полувреме затвърдихме доброто си представяне. Във втори пореден мач вкарахме четири гола, което няма как да не ме радва, ще се опитаме да продължим в същото темпо. До края на сезона имаме още шест мача, във всеки един от тях излизаме за победа“.

