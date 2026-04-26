Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

След като в предишния си мач надви лидера Несебър, Марица (Милево) срази в Пловдив местния Марица с 3:0. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) няма спиране, удари адаша си в Пловдив

Иван Кочев, треньор на победителите коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме наистина много силен двубой, за което благодаря на всички футболисти. Постараха се, спазиха всички указания, които им дадох, подходиха изключително отговорно и най-вече концентрирано в повечето ситуации. Смея да твърдя, че пропуснахме и още доста положения да направим нашата победа доста по-категорична. Не личи, че играем в програма сряда-събота почти цяла пролет, тъй като сме добре подготвени. Продължавам да правя ротации в състава, за да може футболистите да получават и малко почивка, тъй като сме в края на сезона. Домакините от Марица (Пловдив) са един от най-добрите отбори в групата и това е безспорно – много добре научени футболисти, но просто днес ние бяхме много по-добрият отбор от тях. Не знам как би прозвучало, но ние наистина страдаме, когато играем на по-лоши терени. В първите кръгове през пролетта, когато повечето бяха такива, наистина изпитвахме затруднения, но разбира се, ние имаме нашата си вина за пропуснатите точки и победи. В тази насока в съблекалнята често говорим, че срещу водещите отбори, срещу тези, които са пред теб в класирането няма нужда от допълнителна мотивация, тъй като самият характер на мача изисква да играеш на максимума от възможностите си. И затова ме е яд за пропуснатите точки срещу отбори под нас в класирането, това трябва да го променим за в бъдеще“.