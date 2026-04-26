Васил Стефанов: Кадрови проблеми ни съсипват, 7:2 не е реалният резултат в Несебър

В Несебър, едноименният тим разгроми Гигант (Съединение) със 7:2 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Несебър прегази Гигант

Васил Стефанов, треньор на гостите коментира пред Sportal.bg.

„При наличието на трайно контузените футболисти – Венцислав Гюзелев, Агоп Коциян, Теодор Димитров, Георги Мавродиев, Никола Гавов, плюс отпадналите за мача в Несебър – Елмаз Сюлейман и Радослав Терзиев (заради хранително натравяне), се наложи да играем срещу лидера с млади момчета, някои от които дебютанти. С въпросния потенциал е нормално да не успеем да се противопоставим успешно на може би най-силния отбор в първенството. Въпреки това, резултатът 7:2 не отразява реално случилото се на терена в Несебър. След три дни ни предстои мач с другият претендент за първото място Марица (Пловдив). За този двубой, в състава ни ще се завърне Радослав Терзиев, но пък отпада Християн Казаков, който получи разтежение в Несебър. Въпреки кадровите проблеми, ще направим възможното да постигнем по-добър резултат“.