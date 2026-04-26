  3. Асен Великов: Не мисля да се оттеглям от баскетбола, имам желание да се случат доста хубави неща за спорта

Асен Великов: Не мисля да се оттеглям от баскетбола, имам желание да се случат доста хубави неща за спорта

  • 26 апр 2026 | 04:30
  • 284
  • 0
Асен Великов: Не мисля да се оттеглям от баскетбола, имам желание да се случат доста хубави неща за спорта

Асен Великов говори пред медиите след последния си професионален мач мъжкия баскетбол при вчерашното поражение на неговия Академик Бултекс 99 с 87:88 в срещата от последния кръг на редовния сезон на Sesame Национална баскетболна лига. Той отбеляза емоционалния момент за себе си след 20 години на паркета, но и заяви, че това е само новото начало за него в баскетбола, тъй като не възнамерява да се разделя с оранжевата топка.

“Чувствам се страхотно. Всичко това е голяма изненада за мен. Аз споделих, че мисля това да ми е последният мач на клубния ми Академик Бултекс 99. Те са направили тази организация. Аз до последно не знаех. Искам да благодаря на всички близки, приятели и фенове, които бяха днес в залата

През целия ден се чувствам невероятно. Имах пожелания с видеа от много бивши мои съотборници, както и настоящи. Целият ден е чудесен. Знам те колко много ме уважават, колко много ме обичат и чувството винаги е било невероятно, не само днес. Днес просто е една идея по-сантиментално. Но тепърва с тях ще прекараме много хубави "сини" дни, мачове, моменти

Не мисля да се оттеглям от баскетбола. Имам идеи, имам желание да се случат доста хубави неща за спорта генерално, не само за баскетбола. Ще остана в баскетбола, или поне ще опитам, за да продължа да предавам опита и знанията, които съм натрупал. Аз съм изключителен късметлия, защото съм работил с най-добрите треньори в България. За жалост, някои от тях не са живи

Нормално е да има моменти, в които не са се случили нещата както искам. Загуби, които е можело да предотвратя. Но съм повече от щастлив, че правих това, което обичам. За мен е щастие, че успях толкова време да съм на терена. Наистина съм щастливец!”, заяви Великов.

