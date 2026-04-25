Неостаряващият Асен Великов - една 20-годишна кариера приключва

Днес баскетболистът на Академик Бултекс 99 Асен Великов ще изиграе последните минути на терена с оранжевата топка в ръка. Великов ще излезе на терена в зала "Триадица" в 19:15 ч. след 20 години в мъжкия баскетбол у нас, отбелязва nbl.basketball.bg.

Съперник на Асен, като по поръчка, ще бъде отборът, в който той прекарва огромна част от кариерата си - този на Левски. Сезон 2005/2006 е първият за него сред мъжете и първият от 12 такива със синята фланелка на клуба, който той подкрепя от дете.

След дебюта си при "сините" гардът преминава през Лукойл Академик, Левски, Рилски спортист, Черно море Порт, Левски Лукойл и Академик Бултекс 99. Носител на купата на България е 7 пъти, има 5 шампионски титли.

Асен Великов дебютира в националния отбор на 05.09.2006 г. в мача - България - Швеция и носи фанелката на "Лъвовете" до 2021 г. Преди това е част от националния отбор на България за юноши до 18 год. и мъже до 20 год. Участва на две европейски първенства (Турция 2007 и Литва 2011). По данни на ФИБА, баскетболистът има 37 срещи с мъжката репрезентация и 32 с младежките и юношеските формации.

В международните клубни турнири с отбора на Левски записва минути в турнирите на ФИБА - EuroCup и BCL - квалификациите на Шампионската лига на ФИБА. Има редица сезони в регионалния турнир Балканска лига, която печели 2 пъти в кариерата си.

Асен Великов е роден на 11 януари 1986 година в гр. Плевен. Висок е 187 см и играе на позиция плеймейкър. Израства в спортно семейство - баща му Дарин Великов е баскетболист на България от близкото минало, а майка му - Стефка Великова - волейболистка.

От БФБаскетбол пожелават на Асен да е здрав, да се радва на семейството си, успехи във всички нови предизвикателста, но да остане близко до любимата игра.

Зад гърба си, преди началото на днешния мач, Асен Великов оставя:

20 сезона в първата професионална лига в страната (от 2007/2008 НБЛ)

605 мача

4235 отбелязани точки

1998 асистенции

1634 борби

Кариера / Отбори

2005-2006 Левски

2006-2007 Лукойл Академик

2007-2008 Левски

2008-2009 Левски

2009-2010 Левски

2010-2011 Левски

2011-2012 Рилски спортист

2012-2013 Черно море

2013-2014 Черно море

2014-2015 Черно море

2015-2016 Лукойл Академик

2016-2017 Лукойл Академик

2017-2018 Левски Лукойл

2018-2019 Левски Лукойл

2019 - 2020 Левски Лукойл

2021-2022 Левски Лукойл

2022-2023 Левски

2023-2024 Левски

2024-2025 Левски

2025-2026 Академик Бултекс 99

Снимки: Startphoto