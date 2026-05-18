Играчите от НБА вярват, че Янис Адетокунбо ще започен новия сезон в Милуоки Бъкс

Въпреки нарастващите спекулации за евентуален трансфер на суперзвездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо, много от неговите колеги в лигата очакват той да започне следващия сезон с екипа на "Елените".

Слуховете около бъдещето на двукратния носител на наградата за най-полезен играч (MVP) се засилват с наближаването на края на сезона, като мнозина прогнозират, че той вече е изиграл последния си мач за Милуоки.

Все още няма сигурност къде ще играе гръцкият баскетболист през сезон 2026/27, въпреки че той има действащ договор с Милуоки.

Въпреки това, изглежда, че самите играчи в НБА не са убедени, че той ще напусне отбора, поне не и преди началото на следващата кампания.

В анкета, проведена от The Athletic сред 151 баскетболисти от лигата, е зададен въпросът къде според тях ще започне следващия сезон Янис. Изненадващо, почти половината от анкетираните – 45,7%, са заявили, че вярват, че той ще остане в Бъкс.

Като втора най-вероятна дестинация се нарежда Маями Хийтс 23,2% от гласовете, а на трето място е поставен Ню Йорк Никс с 16,6%.

Резултати от анкетата:

1. Милуоки Бъкс - 45,7%

2. Маями Хийт - 23,2%

3. НюЙорк Никс - 16,6%

4. Лос Анджелис Лейкърс - 3,3%

5-6. Голдън Стейт Уориърс - 2%

5-6. Минесота Тимбъруулвс - 2%

7-8. Хюстън Рокетс - 1,3%

7-8. Торонто Раптърс - 1,3%

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages